В среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала «Эспрессо» на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.
По информации пресс-службы нардепа, охранник, который оказался сотрудником полка особого назначения, ценой собственной жизни спас людей.
По данным полиции, сообщение о взрыве поступило в 22:05.
По предварительным данным, с места происшествия с телесными повреждениями «скорые» забрали пять человек, среди которых – женщина. По дороге в больницу один из пострадавших скончался. Всем раненым оказывают медицинскую помощь.
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