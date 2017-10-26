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Состояние народного депутата Игоря Мосийчука, пострадавшего в результате взрыва в Киеве, – средней тяжести, его перевели в реанимацию, сообщила пресс-служба политика.

«Что касается моего состояния: поражена правая сторона – с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно. По периметру больницы выставлена ​​охрана», - сообщил  нардеп.

Он считает, что «заказчики сидят в Москве, исполнители – киевские».

«Не исключено, что агентура среди патриотической среды. Это первое покушение на государственного деятеля такого уровня в Украине. Живым я остался только благодаря моему погибшему охраннику Руслану. Он бывший беркутовец, который в 2013 стоял по ту сторону баррикад. А вчера он погиб, спасая меня –  националиста», - говорится в заявлении Мосийчука.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.

Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.

 
ForUm

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