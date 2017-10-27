Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз уже прибыли в аэропорт «Борисполь». Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.
Так, в 14:00 в пресс-центре терминала D аэропорта началась пресс-конференция с их участием.
Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.
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