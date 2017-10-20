Обнародовало новое видео ДТП в ​​Харькове, в результате которого погибли 5 человек.

Видео опубликовано на Youtube канале издания Вечерний Харьков.

На нем зафиксирован момент столкновения Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, и Volkswagen Touareg.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции.

20 октября девушке вручено подозрение.

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.