Обнародовало новое видео ДТП в Харькове, в результате которого погибли 5 человек.
Видео опубликовано на Youtube канале издания Вечерний Харьков.
На нем зафиксирован момент столкновения Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, и Volkswagen Touareg.
Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.
За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции.
20 октября девушке вручено подозрение.
По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.
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