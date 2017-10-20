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Бывшая «прокурор» Крыма, депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что вышла из украинского гражданства еще в 2014 году.

«Я хочу поставить точку в этом вопросе раз и навсегда: я являюсь гражданкой Российской Федерации, потому что 21 марта 2014 года в установленном порядке президент Украины Виктор Федорович Янукович подписал указ о выходе из гражданства Украины Поклонской и других сотрудников прокуратуры республики Крым», — заявила, передает РИА Новости.

«Иного не имею, так что пусть они не беспокоятся и не переживают», — заключила Поклонская.

Ранее Украинская правда сообщила, что власти Украины до сих пор не лишили Поклонскую украинского гражданства.

Как известно, Поклонская, которая раньше работала в органах прокуратуры Украины, уже давно имеет гражданство России. Она была одним из самых активных сторонников оккупации Крыма Россией. Ее назначили «прокурором» оккупированного полуострова весной 2014 года. Принимала активное участие в качестве обвинителя по делам против крымских татар, Меджлиса и проукраинских активистов.

В 2016 году ее избрали в Государственную думу России от путинской «Единой России».

В отношении Поклонской Генеральной прокуратурой Украины возбуждено два уголовных дела. 

 

 
ForUm

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