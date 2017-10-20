Президент Петр Порошенко обратился к Конституционному суду с призывом как можно скорее рассмотреть законопроекты о депутатской неприкосновенности, чтобы Верховная Рада уже на этой сессии могла проголосовать за документ в первом чтении, а на следующей сессии – в целом. Об этом он заявил во время выступления в ходе посещения 10 мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины в Киевской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«От имени подавляющего большинства украинцев, от имени украинского народа прошу Конституционный суд как можно скорее рассмотреть этот вопрос, разблокировать ход изменений в Конституцию относительно депутатской неприкосновенности, вернуть его (законопроект - ред.) в Парламент и дать возможность уже на этой сессии проголосовать в первом чтении», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что аналогичный законопроект Конституционным судом уже рассматривался ранее и вывод был положительный.

«Также надеюсь, что уже на следующей сессии, весной, Верховная Рада не потеряет смелости и даст триста голосов за окончательное и бесповоротное решение об отмене депутатской неприкосновенности. Очень рассчитываю, что и те, кто наиболее активно рекламировался на теме неприкосновенности, пытаясь получить исключительно из этого политический пиар, не поменяют свою позицию, когда увидят, что это уже не пиар, а реальность жизни в Украине», - заявил Порошенко.

«Я с первых дней президентства и в предвыборной программе отмену судейской и депутатской неприкосновенности ставил как одну из первых и главных задач», - подчеркнул Президент.

Он напомнил, что еще в 2015 году, когда впервые было внесено президентское предложение изменений в Конституцию об отмене судейской и депутатской неприкосновенности, решение было воплощено только на половину – в рамках судебной реформы была отменена полная неприкосновенность для судей.

Как сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года.

Проект закона о внесении изменений в статью 80 Конституции под номером 7203 он зарегистрировал в Верховной Раде 17 октября.

В то же время в парламенте также зарегистрирован №6773 авторства 158 народных депутатов, предусматривающий отмену неприкосновенности немедленно.

Оба законопроекта направлены в КСУ.