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Прокуратура Харьковской области вручила подозрение 20-летней Елене Зайцевой, которая находилась за рулем автомобиля «Лексус», сбившего на тротуаре людей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура вручила подозрение 20-летней студентке, подозреваемой в ДТП, в результате которого погибли пять человек», - говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева. Она отказалась давать показания полиции. Прокуратура Харьковской области утвердила ей подозрение. 

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

 
ForUm

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