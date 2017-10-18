Скандально известный одесский бизнесмен сирийского происхождения Адан Киван покинул Украину. Об этом сообщают «Известия в Украине» со ссылкой на источник.

Данная информация появилась после того, как в результате ряда депутатских обращений, Генеральная прокуратура занялась финансовыми махинациями и сомнительной «политической деятельностью» Аднана Кивана, сообщают «Подробности».

Напомним, что только народный депутат Украины Дмитрий Линько направил в Генеральную прокуратуру несколько обращений с требованием расследовать законность выделения земли в курортном районе Одессы на месте бывшего санатория «Нефтяник».

Дмитрий Линько и его коллеги по Верховной Раде собрали материалы, которые свидетельствуют о том, что земли бывшей здравницы незаконно были отчуждены, а также прибыль от возведения здесь очередной «жемчужины», впрочем, как и других объектов в Одессе, Аданан Киван делит со своим давним бизнес-партнером, а ныне беглым сепаратистом Игорем Марковым.

«Кадорр Групп» уже получила предписание об остановке строительства 27-й «жемчужины» на ул Каманина. А также демонтаже построенных корпусов с обязательным возвратом вложенных денег всем инвесторам жилого комплекса.

Также установлено, что город и его жители под видом реконструкции санатория «Фонтан» и строительства детского реабилитационного медицинского центра европейского типа, потеряли 6,7 га особо ценных земель и не получили ничего кроме, очередного элитного жилья в интересах одного лица - Кивана Аднана. Материальный ущерб от таких действий составил не менее 50 миллионов долларов США. Миллионные убытки принесла Одессе и другая афера Аднана Кивана - застройка земель санатория «Россия».

Следует отметить, что в столице сейчас также рассматривается вопрос о грубейших нарушениях градостроительной документации при проектировании и строительстве дома - ЖК «38-я Жемчужина» на ул. Жилянской, 68. Здесь также было изменено целевое назначение земли под застройку в историческом центре Киева.

Последние новости обвалили и продажи квартир в уже построенных и строящихся объектах «Кадорр Групп»: риелторы отмечают резкое падение покупок недвижимости в компании Кивана.