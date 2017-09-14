Народные депутаты Украины и патриотические организации подозревают одесского застройщика Аднана Кивана в финансировании терроризма на востоке Украины с помощью своего бизнес-партнера и беглого экс-нардепа Игоря Маркова

Народный депутат от политической партии «Народный фронт» Андрей Левус направил обращение главам СБУ и ГПУ с целью проверки фактов возможного финансирования незаконных вооруженных формирований из так называемых «ДНР» и «ЛНР» известным и самым крупным одесским застройщиком Аднаном Киваном. Согласно опубликованному журналистскому расследованию, скрывающийся от украинского правосудия экс-нардеп и одессит Игорь Марков до сих продолжает зарабатывать деньги на территории Украинского государства. Причем в этом ему помогает один из спонсоров Михаила Саакашвили бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван, который занимается строительство очередного незаконного небоскреба на месте бывшего санатория «Нефтяник». Последний в свое время был отчужден у государства сепаратистом Игорем Марковы через рейдерскую схему. Официально заказчиком строительства очередной «Жемчужины» выступает общественная организация инвалидов «Помощь и защита», директором коей является топ-менеджер из «Кадорр Групп», а учредителями – соратники Игоря Маркова по его пророссийской партии «Родина».

Заявление своего коллеги поддержали и нардепы из Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. По их словам, они поддерживают намерения Андрея Левуса провести всеобъемлющее расследование по факту ведения Аднаном Киваном совместного бизнеса с Игорем Марковым.

Традиционно наиболее радикальные методы предложил лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский. Он предложил конфисковать недостроенную «Жемчужину» на ул. Каманина, а застройщика и партнера Игоря Маркова Аднана Кивана привлечь к ответственности, пока сам Марков скрывается в Москве.

Напомним также, что в Министерстве здравоохранения Украине заявили о наличии целебного источника минеральной воды на земельном участке бывшего санатория «Нефтяник», который может быть уничтожен ввиду возведения огромного элитного жилого комплекса от «Kadorr Group» под названием «27-я Жемчужина», расположенного в прибрежной зоне.