также в разделеОбщество
14 сентября. Картина дня 12
На Херсонщине задержали группу выходцев с Кавказа с арсеналом оружия 26
В Украине успешно испытали ударный беспилотник 33
В квартире участника прорыва «Шегиней» нашли оружие 26
В офис «УП» пришли сотрудники СБУ с требованием удалить статью 41
Из «ДНР» вернули в Украину 19 заключенных 46
Дело Гриба: В Беларуси возмутились заявлениями Климкина 64
Прокуратура опровергла передачу России информации по Вороненкову 49
РосСМИ: ГПУ назвала организаторов убийства Вороненкова 89
ГПСУ: «Шегини» могли «заминировать» сторонники Саакашвили 43
Transparency International: Янукович – символ №1 топ-коррупции в мире 45
На таможне обнаружили схему уклонения от налогов на 5 миллионов 45
Мать Лободы подала заявление об отказе от депутатства 72
СМИ: У полиции есть видео с киллером, взорвавшим авто Махаури 96
Арестован еще один участник прорыва в «Шегинях» 63
Синоптики спрогнозировали погоду на октябрь 192
«Запад-2017»: Беларусь обещает, что российские военные уйдут до октября 108
НАБУ: Депутат Киевсовета задержан за махинации с землей 115

Народные депутаты Украины  и патриотические организации подозревают одесского застройщика Аднана Кивана в финансировании терроризма на востоке Украины с помощью своего бизнес-партнера и беглого экс-нардепа Игоря Маркова

Народный депутат от политической партии «Народный фронт» Андрей Левус направил обращение главам СБУ и ГПУ с целью проверки фактов возможного финансирования незаконных вооруженных формирований из так называемых «ДНР» и «ЛНР» известным и самым крупным одесским застройщиком Аднаном Киваном.  Согласно опубликованному журналистскому расследованию,  скрывающийся от украинского правосудия экс-нардеп и одессит Игорь Марков до сих продолжает зарабатывать деньги на территории Украинского государства. Причем в этом ему помогает один из спонсоров Михаила Саакашвили бизнесмен сирийского происхождения Аднан Киван, который занимается строительство очередного незаконного небоскреба  на месте бывшего санатория «Нефтяник».  Последний в свое время был отчужден у государства сепаратистом Игорем Марковы через рейдерскую схему.  Официально заказчиком строительства очередной «Жемчужины» выступает общественная организация инвалидов «Помощь и защита», директором коей является топ-менеджер из «Кадорр Групп», а учредителями – соратники Игоря Маркова по его пророссийской партии «Родина».

Заявление своего коллеги поддержали и нардепы из Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько и Андрей Лозовой. По их словам, они поддерживают намерения Андрея Левуса провести всеобъемлющее расследование по факту ведения Аднаном Киваном совместного бизнеса с Игорем Марковым.

Традиционно наиболее радикальные методы предложил лидер партии «Братство» Дмитрий Корчинский.  Он предложил конфисковать недостроенную «Жемчужину» на ул. Каманина, а застройщика и партнера Игоря Маркова Аднана Кивана привлечь к ответственности, пока сам Марков скрывается в Москве.  

 

Напомним также, что в Министерстве здравоохранения Украине заявили о наличии целебного источника минеральной воды  на земельном участке бывшего санатория «Нефтяник», который может быть уничтожен ввиду возведения огромного элитного жилого комплекса от «Kadorr Group» под названием «27-я Жемчужина», расположенного в прибрежной зоне. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги