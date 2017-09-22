Народный депутат от «Народного фронта» Евгений Дейдей на своей странице в Facebook опубликовал письменное обращение к Генеральному прокурору Юрию Луценко, в котором просит расследовать строительные махинации одесского бизнесмена и собственника Kadorr Group Аднана Кивана.

Евгений Дейдей, комментируя фотографии заявления в ГПУ, отметил, что попустительство к самому крупному застройщику Одессы может обернуться очередной трагедией наподобие пожара в детском санатории. По его словам, «Кадорр Групп» развивает свой бизнес именно путем незаконного изменения этажности зданий и захвата курортных земель на одесском побережье, сообщает РБК-Украина.

«Успех бизнеса «с божьим благословением» заложен в масштабных аферах и махинациях. Там, где по проекту должен строиться дом на 9 этажей, строят на 16. Где по проекту 16 – построили на 25. Плюс застройка прибрежной зоны, захват земель оздоровительного назначения в обход Земельного кодекса, нарушение экологических и санитарных норм – это вполне обычная ситуация для однотипных высоток», - пишет Дейдей в «Фейсбуке».

Также он напомнил, что его коллеги уже обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить дальнейшую судьбу денег, полученных от строительного бизнеса в Одессе. Нардепы Андрей Левус, Дмитрий Линько и Андрей Лозовой подозревают Аднана Кивана в финансировании боевиков на востоке Украины через беглого экс-нардепа Игоря Маркова, обвиняемого в сепаратизме.

Непосредственно в заявлении Евгений Дейдей делает акцент на незаконную застройку земель санатория «Россия», где Аднан Киван обещал построить комплекс зданий для больницы, но вместо этого там появились три высотки по 22 этажа и планируется строительство четвертой. Саму же больницу построили в другом месте и площадью значительно меньше, чем изначально было закреплено в соглашениях с городской властью. Еще одним вопиющем случаем, считает нардеп, является обещание сирийского бизнесмена построить детский реабилитационный медицинский центр на территории санатория «Фонтан» в обмен на застройку части его земель. Однако сейчас на оздоровительных землях уже сданы в эксплуатацию коттеджные домики стоимостью от 880 тысяч долларов США, в то время как детский реабилитационной центрдо сих пор не построен. Хотя должен был быть возведен еще до 2011-о года.

«Аль Капоне смогли посадить в тюрьму не за убийства, грабежи и бандитские разборки, а за неуплату налогов. Лично мне все равно, за что этот враг Украины попадет за решетку – главное, чтобы он туда попал», - подытожил нардеп из Одесссы.

По приведенным Дейдеем подсчетам, ущерб одесскому бюджету от данных махинаций составляет не менее $ 250 млн.