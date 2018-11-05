В Одессе бизнесмен-застройщик Аднан Киван шантажирует 500 инвесторов чужого жилкомплекса. Об этом заявил председатель кооператива «Морской 1» Олег Невзоров на пресс-конференции в пресс-центре «Одесса-медиа».

Невзоров официально опроверг информацию о том, что якобы «Аквамарин» перепродает квартиры несогласных на доплату инвесторов».

Руководитель кооператива «Морской 1» заверил, что «дома строятся и будут сданы» и опроверг раздуваемые близкими к Аднану Кивану СМИ слухи об обмане инвесторов. Олег Невзоров считает, что в основе всей этой ситуации лежит, прежде всего, личный конфликт Аднана Кивана с ним:

«К сожалению, я вынужден констатировать, что … качество и способы ведения диалога и переговоров этой группы (КАДОРР – прим ред.) с соседями по рынку, далеки от цивилизованного европейского уровня и остались в угрюмом средневековье. Так, Пан Киван, поручает своим пасипакам, которые готовы слепо и без головы делать все, что он прикажет. Например, - «бегом наказать «Аквамарин!». Пасипаки-порученцы которые занимались дискредитацией «Аквамарина», скажите, а Пан Киван лично приказал вам подделывать документы или заниматься нарушением антимонопольного законодательства?... К сожалению, этот мой сарказм обоснован тем, что мне известны причины травли Паном Киваном «Аквамарина». Основная причина – желание получить для своей семьи квартиры и офисы в престижном районе в престижном жилом комплексе Аквамарин… мы абсолютно не приемлем средневековые методы, которыми эти цели достигаются».

Также Олег Невзоров предложил Аднану Кивану встретиться и в процессе цивилизованного диалога решить все проблемы. Стоит отметить, что на пресс-конференции присутствовали инвесторы проекта, которые высказывали свою озабоченность ситуацией. Но все попытки распространения черного PRа в их среде со стороны риэлторов, близких к Кивану, не имели успеха.

Провокации во время пресс-конференции Олега Невзорова потерпели крах. Сам руководитель кооператива «Морской 1», в свою очередь, заявил, что сделает все для успешного завершения строительства.