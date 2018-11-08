Вопреки тысячам жалоб киевлян и общественников столицы, сирийский бизнесмен, владелец строительной компании «Кадорр групп» Аднан Киван продолжает строительство многоэтажной гостиницы на Андреевском спуске, 14-16. Речь идёт о 8-этажной гостинице с паркингом и рестораном. Согласно проекту, высота будущего объекта составляет 30 метров.

Местные жители рассказывают, что стройку охраняют несколько десятков мужчин крепкого телосложения, которых привезли на территорию больше месяца назад. В случае бойкотирования стройки киевскими активистами и жителями столицы, «титушки Кивана» будут давать отпор.

Ранее общественный активист Егор Недашковский обращался к депутатам земельно-градостроительной комиссии Киевсовета с просьбой разорвать договор со скандально известным застройщиком.

Главный аргумент - уничтожение исторического вида Андреевского спуска. Данный участок является охранной зоной, где есть четкие ограничения по строительству: не выше 12 метров.

Кроме того, участок находится в пределах охранной зоны памятника национального и международного значения. В данном районе, по действующей градостроительной документации, запрещена новая застройка. Более того, строительство гостиницы угрожает

Андреевской церкви - объекту культурного наследия ЮНЕСКО.

Однако депутаты Киевсовета из фракции пропрезидентской партии эту инициативу не поддержали.

Напомним, что земельный участок (кадастровый номер 8000000000:85:425:0050), на котором идет строительство, Киевсовет передал в аренду ЧП «Маркон» решением №151/3615 от 6 октября 2005 года - сроком на 15 лет. Это ЧП с учредителем из офшора ряд СМИ связывают с экс-замглавы налоговой службы Киева Валерием Павлюком.

Генподрядчиком ЧП «Маркон» выступает фирма ООО «Кадорр-Украина» скандально известного сирийского бизнесмена Аднана Кивана.

Земля предприятию была предоставлена для строительства гостиничного комплекса «Mercure Andreyevskiy» с заведениями общепита и паркингом. Передача земли под отель на Андреевском спуске вызвала немало скандалов. История борьбы за этот земельный участок тянется с 2012 года.