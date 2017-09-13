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В ближайшее время ряд народных депутатов намерены инициировать расследование афер и финансирование терроризма со стороны бизнесмена Аднана Кивана. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрий Линько.

«Сепаратизм разный, спонсор один. Кто объединяет сепара-беглеца Маркова и Саакашвили, который прорывает границу. Старый друг Саакашвили Аднан Киван, который с 2015 года выступает спонсором грузинского горе-политика, по нашей информации, частично финансировал и весь этот шабаш на границе. Это с одной стороны. А с другой – он тесно сотрудничает и помогает одесским беглецам-сепаратистам таким, как Игорь Марков», - написал нардеп.

По его словам, Марков и большая часть его партии «Родина» переехали либо в Москву, либо воюют в составе так называемой «ДНР». «И здесь во всем этом интересный вопрос - а где же берут деньги эти казалось бы разные и незнакомые лица Саакашвили и Марков? У простых одесситов, которых обманывает и грабит основатель одной из крупнейших пирамид «Каддор-групп» Аднан Киван... Детальное расследование всех его афер и спонсирование терроризма будем инициировать уже в ближайшее время», - сообщил Линько.


 Кроме того, как сообщил в своем Facebook нардеп от Радикальной партии Ляшко Андрей Лозовой, относительно информации о строительстве компанией Аднана Кивана Kadorr многоквартирного дома на территории бывшего санатория «Нефтяник» в Одессе были направлены соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины.
 
ForUm

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