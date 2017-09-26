Похоже, что анти-кризисный PR крупного застройщика перешел в новую фазу: за спасение репутации своего детища взялся лично основатель Kadorr Group Аднан Киван.

В сети появилось личное обращение бизнесмена ко всем тем покупателям будущего жилья, кто начал нервничать на фоне постоянных скандалов вокруг компании и ее собственника.

Если отбросить эмоции, информационный посыл сирийского застройщика сводится к простым тезисам:

- компанию атакуют конкуренты;

- контролирующие органы выполняют их заказ и целенаправленно вредят бизнесу;

- на этом фоне входящий финансовый поток окончательно иссяк, и проблемы стали материализоваться;

- но причин для паники нет: все объекты будут построены, хоть и будут сданы с опозданием на полтора-два года;

- национализации не будет, потому что не будет никогда.

Полностью текст обращения выглядит так:

Дорогие земляки!

Вынужден обратиться к вам, так как в последнее время льется грязная, лживая и неправдивая информация обо мне и основанной мной компании «KADORR Group».

Ответственно заявляю, что все нынешние трудности явление временное!

Да, действительно, сегодня, «KADORR Group», переживает тяжелые времена. Почувствовав, что у нас есть проблемы с завершением строительства новых «Жемчужин», мои враги развязали грязную информационную кампанию. Перемешивая ложь с правдой, они не брезгуют дешевыми приемами. То пытаются внушить одесситам, что Аднан Киван – это украинский Мавроди с сирийскими корнями. То стараются доказать, что мой строительный бизнес – это новая пирамида, как «Элита-центр». Но я уверен, что одесситам хватит ума, чтобы разобраться в ситуации.

Хочу лишь обратить ваше внимание на несколько мифов, связанных с «KADORR Group».

Мои враги заявляют, что мой строительный бизнес это пирамида. Это первый миф!

Да, мы действительно используем инвестиционные схемы, которые предполагают завершение строительства одних объектов за счет взносов на другие. Но это обычная практика, которую используют в строительном бизнесе по всему миру, особенно в период кризисов, когда своих денег не хватает. И это совсем не «МММ» - там финансовые жулики продавали доверчивым гражданам фантики, а мы продаем реальное жилье.

Миф второй – о том, что есть факты двойной продажи квартирв жилищных комплексах «Жемчужина». Да, такие случаи были, но они связаны с ошибками отдела продаж и юридического департамента. Все виновные уже наказаны и уволены из компании.

Миф третий – суды остановили строительство «Жемчужин» в Одессе и Киеве.

Да, действительно, у нас есть проблемы с завершением строительства новых «Жемчужин», но это все из-за происков действующей власти, которая на уровне контролирующих и правоохранительных органов блокирует наше созидание. Могу вас заверить, что уже в ближайшее время наши лучшие юристы добьются отмены этих антизаконных решений и мы возобновим строительство! Миф четвертый – то, что я не доплачивал в бюджет Одессы. В связи с информационной войной, в 2015 и 2016 годах упали продажи строящихся квартир, и у моей компании появился долг перед городом, но это временные задержки. «KADORRGroup» всегда выполнял свои социальные обязательства перед одесситами. И в этот раз мы вас тоже не подведем.

Более того, сообщаю, что нам будет выдан кредит из «Ощадбанка» в размере 50 млн.дол. под залог непроданной торговой и жилой недвижимости компании «KADORR Group».

Наши временные проблемы связаны с тем, что у меня, как у любого крупного бизнесмена, есть много конкурентов. И далеко не все они готовы к честной борьбе. Именно эти завистливые люди натравили на меня силовые структуры и правоохранительные органы. Их задача заставить выполнять «KADORR Group» буквально каждую норму ГАСК. Но любой человек, знакомый со строительным бизнесом, скажет, что это не реально. Если строить, придерживаясь всех нормативов и регламентов, и при этом платить положенные взятки и откаты, разорение просто неизбежно.

Цель такой политики очевидна – развалить мой бизнес, заставить уехать из Одессы, в которую я вложил уже не только свою душу, но и миллионы долларов. Напрасные ожидания. Я хочу сказать своим недоброжелателям – рано радуетесь. А всех одесситов, которые поверили «KADORR Group» и вложили деньги в мой бизнес, а теперь бояться, что компанию национализируют, прошу не волноваться – мы все достроим, пусть и с задержкой в год-полтора.

Прошу всех жителей моей любимой Одессы набраться терпения. Я не обещаю, что все проблемы будут решены завтра-послезавтра. Я – бизнесмен и реалист, а не популист и обманщик. Решение вопросов по размораживанию объектов и по началу строительства домов, под которые уже собраны деньги, может затянуться. Но этот вопрос будет обязательно решен! Слово Аднана Кивана!

Верю, что мы закроем все проблемы. Все одесситы знают, что я помогал и помогаю вне зависимости от вероисповедания. Поэтому я прошу всех своих вкладчиков, которые теперь мне, как братья, пойти в мечети, синагоги, храмы или молельные дома и обратится за поддержкой к Всевышнему. Пусть он нам поможет.