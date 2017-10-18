Деснянский районный суд Киева приговорил к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы жителя Киева, причастного к похищению активистов Евромайдана, но отпустил его из-под стражи по закону о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания («закон Савченко»). Об этом говорится в приговоре суда от 11 октября, передают Українські Новини.

Суд установил, что уроженец Черновицкой области Александр Серов 21 января 2014 года получил предложение от своего знакомого за 800 гривен прибыть в палаточный городок «титушек» и бойцов «Оплота» в лесопосадке недалеко от станции метро «Бориспольская» в районе ул. Коллекторная в Киеве.

В палаточном городке подсудимый был привлечен к охране активистов Евромайдана, похищенных «титушками» возле метро «Петровка».

Кроме того, подсудимому вменялось то, что во второй половине марта 2016 года он приобрел без цели сбыта наркотическое вещество каннабис общей массой 167 г.

В судебном заседании обвиняемый свою вину ни в одном из преступлений не признал.

Он подтвердил, что ночью 21 января 2014 года ему позвонил друг и попросил помочь в осуществлении гражданской обороны.

Подсудимый утверждает, что находился на Бориспольской площади и наблюдал за автомобилями, которые въезжают в Киев и имеют номерные знаки с регистрацией Луганска и Донецка.

Причастность к охране палаточного городка «титушек» и получение каких-либо денежных средств за это мужчина отрицает.

Тем не менее, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 1 ст. 309 (хранение наркотических средств) Уголовного кодекса и приговорил его к 2 годам и 5 месяцам лишения свободы.

В то же время судья Оксана Броновицкая решила применить к осужденному «закон Савченко», несмотря на то, что он был отменен Верховной Радой 18 мая.

Судья отметила, что закон имеет обратное действие во времени, если улучшает положение лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

Таким образом, суд пересчитал 1 год и 3 месяца в СИЗО как 2,5 года тюрьмы и отпустил осужденного из-под стражи.