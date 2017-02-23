Верховная Рада намерена запретить применение «закона Савченко» (закона о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) к осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления. За принятие за основу законопроекта №5259 проголосовали 235 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно ему, «закон Савченко» может применяться только за преступления небольшой и средней тяжести.

В случае осуждения к лишению свободы при совокупности преступлений, если хотя бы одно из преступлений является тяжким или особо тяжким, предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы.

В случае осуждения к лишению свободы при совершении преступления повторно, при рецидиве преступлений «закон Савченко» также не применяется.

Автором законопроекта является Кабинет Министров.

В ноябре прошлого года народные депутаты отказались поддержать в первом чтении два законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания.

По данным полиции, в 2016 году по «закону Савченко» подлежали освобождению почти 36 900 человек.