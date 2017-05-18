Народный депутат Украины Надежда Савченко считает, что ничего страшного не произошло, сейчас найден баланс между старой системой и которая есть сейчас.

«Все нормально. Какие проблемы? Когда на комитете принималось решение и правки к закону я присутствовала и я сказала, что с такими нормами можно согласиться, потому что действительно нужно дать следователям время на расследование, разумные сроки — год», — говорит она, сообщает InfoResist.

Для нее это не стало сюрпризом. «Этого стоило ожидать, потому что нужно реформировать всю правоохранительную систему, а не только выборочно ставить один закон и потом на него валить все грехи. Поэтому этот закон как раз сейчас балансирует между той системой, которая есть и в которую надо перейти», — добавила нардеп.

Савченко отметила, что «работа не заканчивается». «Надо продолжать работать над законодательным полем судовой системы, потому что она у нас очень несовершенна», – подчеркнула она.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла изменения в Уголовный кодекс Украины о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, отменив так называемый «закон Савченко».