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Сосновский районный суд города Черкассы приговорил к 5 годам и 8 месяцам лишения свободы гражданина России боевика незаконного вооруженного формирования «ЛНР» Юрия Марчукова и пересчитал ему срок заключения за «законом Савченко».

Об этом говорится в приговоре суда, который был обнародован в Едином реестре судебных решений 3 июля, сообщает «Украинская правда».

Ранее не судимый гражданин РФ Марчуков является уроженцем Тайшетского района Иркутской области.

Согласно материалам дела, в 2014 году Марчуков нашел в Интернете объявление о вербовке и подготовке добровольцев для участия в боевых действиях на стороне организаций «ЛНР» и «ДНР» на территории Украины, после чего 20 декабря 2014 года прибыл на базу в Ростове-на Дону, где прошел специальную подготовку по стрельбе из стрелкового оружия.

Установлено, что в период с 26 декабря 2014 года по конец февраля 2015 года, находясь в Украине, на территории Луганской области - в населенных пунктах Алчевск, Комиссаровка, Перевальск, Центральный, он участвовал в деятельности самопровозглашенной «ЛНР».

Россиянин входил в структурное подразделение бригады боевиков «Призрак» - так называемого батальона им. Александра Невского.

Отмечается, что в его задачу входило несение боевых нарядов на блокпостах и ​​вооруженная охрана объектов в указанных населенных пунктах.

В середине января 2015 года Марчуков вышел из состава батальона им. Александра Невского и вошел в ряды так называемого «Всевеликого войска донского», а именно к его составной части – подразделения «Узбек», который дислоцировался в территории населенных пунктов Перевальск и Центральное (Луганская область).

В указанном подразделении россиянин продолжил свою антиукраинскую преступную деятельность. В частности, в составе подразделения «Узбек», он нес боевые наряды на двух блокпостах, патрулировал улицы и отдельные объекты.

В конце февраля 2015 года Марчуков выехал на территорию Российской Федерации. 1 марта 2015 года он незаконно пересек государственную границу Украины на территории Харьковской области.

Позже россиянин прибыл в село Большая Севастьяновка Христиновского района Черкасской области, где 4 марта 2015 года его задержали сотрудники УСБУ в Черкасской области.

Согласно протоколу судебного заседания, Марчуков признал свою вину в предъявленном обвинении и искренне раскаялся, что суд учел в качестве смягчающего обстоятельства.

Гражданин РФ отметил, что после задержания рассказал о своих правонарушения, поскольку считал, что не принимал участия в военных действиях, и поэтому не подлежит привлечению к уголовной ответственности.

Суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала, что Марчуков участвовал в противоправной деятельности «ЛНР» из корыстных побуждений и по мотивам неприятия существующей власти в Украине, с целью свержения конституционного строя в стране.

В результате Марчуков был осужден за участие в деятельности террористической организации к 5 годам и 8 месяцам заключения.

В то же время суд пересчитал часть срока «по закону Савченко» - за период ареста с 4 марта 2015 года по 20 июня 2017 года (время, когда закон действовал. - Ред.) из расчета 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы.

Таким образом, считается, что Марчуков отбыл уже около 5 лет и 6 месяцев наказания.
ForUm

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