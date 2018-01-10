Суд пересчитал по «закону Савченко» (закон о зачислении 1 дня предварительного заключения как 2 дней в срок основного наказания) срок приговора для бывшего начальника департамента внешнего наблюдения Министерства внутренних дел Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом говорится в решении суда, вступившем в силу 15 декабря 2017 года, сообщают Українські Новини.

Ходатайство о пересчете срока подал адвокат Пукача.

В материалах суда отмечается, что подсудимый находился в следственном изоляторе с 21 июля 2009 года по 6 января 2016 года, то есть около 6,5 лет.

Суд подчеркнул, что в течение отбывания пожизненного лишения свободы законодательством установлены конкретные временные показатели, истечение которых меняют правовой статус осужденного.

В частности, речь идет о возникновении у осужденного права на подачу ходатайства о помиловании после отбытия им не менее 20 лет назначенного наказания.

Кроме того, согласно части 2 статьи 87 Уголовного кодекса, актом помилования может быть осуществлена замена осужденному назначенного судом наказания в виде пожизненного лишения свободы на лишение свободы на срок не менее 25 лет.

Суд удовлетворил ходатайство и пересчитал 6,5 лет предварительного заключения как 13 лет основного наказания Пукачу.

Таким образом, по состоянию на 10 января 2017 года осужденный отбыл уже более 14 лет тюремного заключения.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа якобы Гонгадзе. Похоронили Гонгадзе в марте 2016 года в Киеве.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-начальника департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в убийстве Георгия Гонгадзе.

В начале лета 2016 года Пукача этапировали в Чертковскую колонию в Тернопольской области.

Заказчики убийства до сих пор не наказаны.

В мае 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные улики.