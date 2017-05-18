Верховная Рада Украины приняла законопроект №5534 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно правила счета наказаний и учета срока предварительного заключения).

Данное решение поддержали 227 народных депутатов.

Согласно документу, предварительное заключение будет засчитываться судом в случае лишения свободы в срок наказания «день за день». Таким образом возвращается норма, действующая до принятия так называемого «закона Савченко», который обязал суды учитывать осужденным каждый день, проведенный в следственных изоляторах, как два дня отбывания наказания.

Напомним, Верховная Рада 26 ноября 2015 г. приняла закон авторства Надежды Савченко «О внесении изменения в Уголовный кодекс относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания». Закон вступил в силу 24 декабря того же года и предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.

В 2016 году министр внутренних дел Арсен Аваков 20 сентября потребовал внесения изменений в закон и привел следующие данные: по закону освобождены 8 200 осужденных и заключенных. 34 тыс. подлежат освобождению из мест заключения за год. Из указанного количества 785 уже уличены в совершении преступлений, из которых 22 – умышленное убийство, 18 – нанесение ТТП, 10 – изнасилования, 405 – кражи, 131 – грабежи, 66 – вооруженные разбои, 39 – мошенничество, 20 – хулиганство и другие преступления.

В конце 2016 года Рада не смогла внести изменения в данный закон.