Бывшему вице-мэру Одессы по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько следователь полиции объявил подозрение о служебной халатности во время выполнения обязанностей, которое привело 15 сентября к пожару и гибели детей во внешкольном лагере «Виктория».

Об этом во вторник сообщил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, сообщает Укринформ.

«Вице-мэру Одессы инкриминируют совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. У следствия есть основания о привлечении к уголовной ответственности также некоторых других чиновников, которые могут быть причастными к трагедии в лагере «Виктория», - сказал Форостяк.

Ранее Цвиринько подала в отставку.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей.