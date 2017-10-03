Бывшему вице-мэру Одессы по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько следователь полиции объявил подозрение о служебной халатности во время выполнения обязанностей, которое привело 15 сентября к пожару и гибели детей во внешкольном лагере «Виктория».
Об этом во вторник сообщил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, сообщает Укринформ.
«Вице-мэру Одессы инкриминируют совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. У следствия есть основания о привлечении к уголовной ответственности также некоторых других чиновников, которые могут быть причастными к трагедии в лагере «Виктория», - сказал Форостяк.
Ранее Цвиринько подала в отставку.
Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.
В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».
В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.
Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.
В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей.
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