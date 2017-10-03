также в разделеОбщество
Минэкологии разрешило отстрел 160 лосей 4
Осенний призыв обойдется Украине в 34 миллиарда 9
ФСБ заявила о задержании киевлянина в Крыму 14
Муженко о Калиновке: Я чувствую ответственность, но не чувствую вины 14
Для охраны арсеналов планируют призвать 500 офицеров запаса 19
Численность ВСУ приблизилась к максимуму 36
ГПУ просит заочно судить Януковича по делам Майдана 39
В Украине на службу призовут 10,5 тысячи срочников 23
Луценко назвал основную версию пожара в Калиновке 166
Суд продлил арест Безъязыкова 28
Селяне Фастовщины готовят поход на Киев 127
Луценко анонсировал начало суда над организаторами расстрелов на Майдане 54
Российские пограничники задержали в Крыму украинца 47
Полиция задержала владелицу сгоревшего в Запорожье хостела 42
В ОБСЕ опровергли слова Геращенко о количестве россиян в СММ 89
За сутки в зоне АТО 17 обстрелов, потерь среди военных нет 24
2 октября. Картина дня 67
Горбатюк пожаловался, что уже 9 месяцев не может встретиться с Луценко 36

Бывшему вице-мэру Одессы по гуманитарным вопросам Зинаиде Цвиринько следователь полиции объявил подозрение о служебной халатности во время выполнения обязанностей, которое привело 15 сентября к пожару и гибели детей во внешкольном лагере «Виктория».

Об этом во вторник сообщил советник главы ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, сообщает Укринформ.

«Вице-мэру Одессы инкриминируют совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. У следствия есть основания о привлечении к уголовной ответственности также некоторых других чиновников, которые могут быть причастными к трагедии в лагере «Виктория», - сказал Форостяк.

Ранее Цвиринько подала в отставку.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги