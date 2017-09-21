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Вице-мэр Одессы по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько подала в отставку, сообщает пресс-служба Одесской мэрии.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Одессы Геннадий Труханов.

«Уволить: Цвиринько Зинаиду Николаевну с должности заместителя одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета, по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, в соответствии со ст. 38 КЗоТ Украины, 19 сентября 2017 года», – говорится в документе.

Также отмечается, что основанием для увольнения стало ее заявление.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. 
ForUm

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