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В связи с пожаром на военном складе боеприпасов вблизи Калиновки в ночь с 26 на 27 сентября аварийно-диспетчерская служба газа «Винницагаз» прекратила распределение газа через ГРС «Калиновка», «Дружба» и «Сальник», а также частично остановила ГРС «Хомутинцы»,  таким образом, жители 16 населенных пунктов в Калиновском и Винницком районах остались без газа, а это около 15 тыс. потребителей, сообщает пресс-служба компании.

«Сразу же, как стало известно о пожаре на военном складе служба 104 «Винницагаз» начала работу в оперативном режиме. По территории пораженных сел и населенных пунктов проходят газопроводы всех давлений - низкого, высокого и среднего, поэтому, чтобы избежать аварий на газовых сетях и объектах на них, наши специалисты приняли все необходимые действия по обеспечению, в первую очередь, безопасности населения», - рассказал председатель правления ПАО «Винницагаз» Александр Кривак.

По состоянию на 10 утра 27 сентября все бригады АДС и службы эксплуатации газовых сетей «Винницагаз» работают в усиленном режиме. До окончательного выяснения ситуации и полного прекращения пожара об обследовании газопроводов и восстановлении газоснабжения речь не идет. О любых изменениях или планируемом возобновление газоснабжения компания будет информировать в оперативном режиме.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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