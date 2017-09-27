Подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировано возгорание 6 сооружений, возникшие вследствие попадания боеприпасов с горящего военного склад возле Калиновки, сообщает пресс-служба ГосЧС.

В ведомстве отметили, что также осуществляется мониторинг противопожарного состояния населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации.

Кроме того, по оперативной информации травмирован 1 человек, который госпитализирован в медицинское учреждение, травмирование второго лица в результате ЧП не подтверждено.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.