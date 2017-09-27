Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность взыскания с «Газпрома» 79,8 млн грн дивидендов «Газтранзита». Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Буквально несколько минут назад Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность взыскания с «Газпрома» 79,8 млн грн», – отметил он.

Министр уточнил, что это дивиденды российского газового монополиста в АО «Газтранзит», которые были взысканы в бюджет Украины.

«Продолжаем исполнение судебного решения по взысканию с российского газового монополиста в бюджет Украины 171 миллиарда гривен», – подчеркнул Петренко.

Напомним, 17 июля Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда низшей инстанции о взыскании 79,877 млн грн дивидендов ЧАО «Газтранзит» в рамках принудительного взыскания с ПАО «Газпром» штрафа Антимонопольного комитета Украины.

После этого Министерство юстиции Украины подало кассационную жалобу на данное решение.