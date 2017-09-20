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Органы прокуратуры в связи с трагедией в детском лагере «Виктория» в Одессе будут проверять работу чиновников мэрии Одессы, в частности, заместителя городского головы, которая отвечает за вопросы образования. Об этом сегодня журналистам в Днепре сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его словам, следствие будет изучать деятельность не только руководства лагеря, но и других должностных лиц.

«Оказывается, с июня месяца в детском лагере была отключена сигнализация. Изучаем причины. Не исключаю, что здесь может быть коррупция. Также все это время в лагере не были заполнены противопожарные резервуары водой, о чем противопожарная инспекция направляла предписания по устранению нарушений. Письменные предписания направлялись в лагерь, райгосадминистрацию, на территории которой расположен лагерь, а оттуда в мэрию Одессы», - пояснил Луценко, сообщает УНИАН.

По его словам, если заместитель мэра Одессы действительно получала эти предписания, то должна понести ответственность, как минимум, в связи со служебной халатностью.

Луценко также заявил, что следствие изучает все документы, начиная с проектирования и строительства заведения.

По его словам, в частности, оказалось, что Государственная архитектурно-строительная инспекция подписала акт о приеме лагеря на следующий день после предоставления разрешения на его строительство. Луценко отметил, что городской голова Одессы Геннадий Труханов несет политическую ответственность за трагедию в детском оздоровительном лагере.

Генпрокурор также добавил, что роль каждого должностного лица в трагедии будет изучена. Все необходимые документы изъяты из райгосадминистрации и мэрии Одессы.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей. 
ForUm

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