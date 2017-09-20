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Президент Петр Порошенко во время брифинга для журналистов в Нью-Йорке отметил, что Украина сегодня представила свое видение миротворческой операции ООН в Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он напомнил, что Украина в течение многих лет делала вклад в миротворческие усилия ООН, а в апреля 2015 года обратилась с просьбой о развертывании миротворческой миссии ООН на своей оккупированной территории.

«Сегодня принятие решения о необходимости миротворческой операции в Украине резко растет. И мы уделяем большое внимание деталям, ведь «дьявол прячется именно в деталях». Украина настаивает, что миротворческая операция по мандату Совета безопасности ООН должна быть на всей оккупированной Россией территории на Востоке моей страны», - подчеркнул Президент. Кроме того, миротворческой миссии ООН также быть обеспечен доступ к неконтролируемому участку российско-украинской границы, чтобы прекратить поставки оружия и военных.

«Целью миротворческой операции является принесение мира и украинского суверенитета на оккупированную территорию, а не замораживание оккупации, а не замораживание конфликта. Это позиция не только Украины, но большинства членов Совета безопасности ООН», - подчеркнул Глава государства.

Напомним, ранее Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. 
ForUm

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