Россия является не контрибутором международной безопасности, а ее самой большой угрозой. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Украина хочет мира и восстановления суверенитета над своей территорией, зато Россия хочет контроля над Украиной и подрывает все усилия, направленные на восстановление нашего суверенитета в рамках границ нашего государства», - подчеркнул он.

«Главная проблема Донбасса в том, что Украина и Россия стремятся к полностью противоположному», - сказал Президент.

«Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Украина никогда не примет такой договоренности. Не примет ее и международное сообщество», - отметил он.

«Кража земли другого народа, похищения людей, ведение скрытой войны, сбивание гражданского самолета, распространение лжи по всему миру – это ли поведение подходит постоянному члену Совета Безопасности?», - отметил Глава Украинского государства.

«Россия является не контрибутором международной безопасности, а ее самой большой угрозой», - заявил Петр Порошенко.

Президент отметил: «Сегодня Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет конфликт - горячий, замороженный или потенциальный - почти со всеми соседями».

Напомним, ранее Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.