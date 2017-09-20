также в разделеПолитика
Порошенко и Пенс покинули зал заседания Совбеза ООН перед выступлением Лаврова 24
Порошенко: Миротворцы ООН не должны заморозить конфликт на Донбассе 15
Порошенко показал в Совбезе ООН российские военные билеты 58
Лукашенко: В Украине не должны жать атаки от Беларуси 33
Порошенко призвал Совбез ООН ввести миротворцев на Донбасс 36
Луценко: На создание антикоррупционного суда нет времени 78
Гройсман заявил об искусственном затягивании работы Рады 76
Грибаускайте: Россия шантажирует и запугивает Украину 80
Арьев: Венгрия подыграла Путину критикой украинского закона об образовании 36
Россияне покинули заседание Генассамблеи ООН перед выступлением Грибаускайте 131
Дуда: РФ нарушает фундаментальные принципы ООН в Грузии и Украине 89
КСУ протестует против уменьшения пожизненного содержания судей 36
Трамп призвал уважать суверенитет Украины 228
Саакашвили отстранил помощницу за антисемитизм в адрес Порошенко 79
Саакашвили заявил, что у него нет конфликта с Порошенко 67
Саакашвили решил пожить в Черкасской области 67
СММ ОБСЕ готова проконсультироваться с ООН о миротворцах на Донбассе 49
Габриэль: В случае успеха миссии ООН на Донбассе придется снимать санкции с РФ 135

Россия является не контрибутором международной безопасности, а ее самой большой угрозой. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Украина хочет мира и восстановления суверенитета над своей территорией, зато Россия хочет контроля над Украиной и подрывает все усилия, направленные на восстановление нашего суверенитета в рамках границ нашего государства», - подчеркнул он.

«Главная проблема Донбасса в том, что Украина и Россия стремятся к полностью противоположному», - сказал Президент.

«Россия стремится обменять мир в Украине на свободу Украины. Украина никогда не примет такой договоренности. Не примет ее и международное сообщество», - отметил он.

«Кража земли другого народа, похищения людей, ведение скрытой войны, сбивание гражданского самолета, распространение лжи по всему миру – это ли поведение подходит постоянному члену Совета Безопасности?», - отметил Глава Украинского государства.

«Россия является не контрибутором международной безопасности, а ее самой большой угрозой», - заявил Петр Порошенко.

Президент отметил: «Сегодня Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет конфликт - горячий, замороженный или потенциальный - почти со всеми соседями».

Напомним, ранее Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги