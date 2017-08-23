Одна из активисток группы Femen сегодня, 23 августа, забралась на постамент снесенного памятника Ленину в Киеве обнаженной до пояса, с короной и факелом, которая должна была напоминать символ США - статую Свободы.

При этом на постаменте был размещен плакат с надписью «Chocolate independence» («Шоколадная независимость», - Ред.), сообщает ТСН.

На обнаженной груди женщины было написано Roshen. Добравшись до постамента лестнице, она начала разбрасывать вокруг конфеты.

Позже ее коллега по группе - Анжелина Диаш Де Кинташ - объяснила, что таким образом Femen хотели обратить внимание властей на «женские вопросы».

«Как девушка, живя в Украине, я не чувствую себя защищенной, я не чувствую, что женские вопросы поднимаются и решаются», - сказала она.

Также активистка добавила, что в прифронтовых зонах женщины и дети вынуждены заниматься проституцией, на фоне того, что женские вопросы никак не нарушаются, «на фоне того, что... хотят принимать дикие законы об абортах». «Требуем наконец независимости», - подытожила Диаш.

