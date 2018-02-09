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Активистка Femen устроила акцию против визита Президента Петра Порошенко на Венский бал в Австрии. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

Активистка Алиса Виноградова вышла на красную дорожку и обнажила грудь с надписью: «Poroshenko, get the fuck out of the Ball!».

«Визит принца Порошенко на Венский бал омрачила пиковая дама из Femen. Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х&й с бала украинского шоколадного барона», -  заявили в организации.

В Femen также отметили, что целью акции было известить общественность, что Порошенко «не место на аристократическом рауте».

Напомним, Виноградова 31 октября 2017 в Киеве возле магазина Roshen облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их. На теле участницы Femen были надписи «Сладости или импичмент».

Кроме того, 13 ноября в Виннице она подожгла декоративный трамвайный вагон у магазина Roshen. 

17 ноября активистку задержали винницкие полицейские, правоохранители возбудили дело по статье «хулиганство». Суд отпустил ее под домашний арест.
ForUm

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