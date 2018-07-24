также в разделеПроисшествия
На Запорожье пострадали 26 пассажиров поезда Киев-Бердянск 4
На Киевщине от кори умер двухлетний ребенок 8
Под Киевом водитель маршрутки избил копа 47
Экспертиза: У разбившейся под Житомиром маршрутки были неисправны тормоза 36
Сутки на Донбассе: Боевики 21 раз открывали огонь, двое военных ранены 12
В Одессе украли скульптуру кота с планшетом 33
В воинской части на Львовщине солдату отбили селезенку 32
ДТП на Николаевщине: Водителя фуры отпустили под домашний арест 19
На Одесчине семья отравились грибами: беременная мать и сын погибли 42
На Закарпатье полицейские избили двух парней, начато расследование 32
Полиция ищет авторов антисемитских надписей на зданиях Одессы 30
В центре Львова подстрелили скрипачку 62
В аэропорту Барселоны застряла группа украинских туристов 27
Одесская полиция проверяет информацию о массовом отравлении детей в детсаде 17
Под Киевом авто полицейских во время погони упало в реку 75
В многоквартирном доме в Житомире обвалился потолок: жильцов эвакуировали 46
На Житомирщине молния подожгла дом 34
Владельцу разбившейся под Житомиром маршрутки сообщили о подозрении 57

Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой.

Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки, пишет Обозреватель.

«Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: «Вы все – фейк», - говорится в сообщении.

Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья.

«За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело», - написала знакомая Шачко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

509
Теги