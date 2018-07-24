Художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила с собой.

Об этом говорится в Telegram-канале Paris Burns, который вела знакомая активистки, пишет Обозреватель.

«Оксана покончила с собой 23 июля в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: «Вы все – фейк», - говорится в сообщении.

Как пишет ее знакомая, у Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья.

«За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной. Очень тяжело», - написала знакомая Шачко.