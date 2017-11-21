также в разделеСтолица
В Киеве активисты «Нацкорпуса» разгромили игорный зал 281
Возле ряда киевских памятников установят видеокамеры 55
Завтра в центре Киева будут перекрывать движение 46
Мошенники от имени «Киевэнерго» вымогают у киевлян деньги 48
Вандалов, заливших Вечный огонь цементом, зафиксировала видеокамера 86
Одну из центральных улиц Киева будут ремонтировать до лета 62
Вечный огонь в столице снова залили цементом 97
На столичной Воздвиженке обрушился недострой 77
Сообщения о «минировании» в Киеве поступали из РФ 49
Задержанных со взрывчаткой закарпатцев обвинили в подготовке к теракту 40
Отремонтировать эскалатор на Старовокзальной обещают к Новому году 32
Массовое «минирование» в Киеве: взрывоопасных предметов не обнаружили 55
На станции метро «Лыбедская» взрывчатки не нашли 27
В Киеве сообщили о минировании 12 объектов 61
Из-за сообщения о минировании закрыта станция метро «Лыбедская» 28
«Нацкорпус» разгромил скандальную стройплощадку на Сенном рынке 107
В Киеве задержали поляка, похитившего €2 миллиона 46
В Киеве 13-летняя девочка выпрыгнула с балкона 14-го этажа 137

Представительницы движения Femen провели под Администрацией Президента очередную акцию, посвященную годовщине Революции Достоинства. Сообщается на странице движения в Facebook.

«В четвертую годовщину Революции Достоинства секстремистки Femen лаконично подытожили ее результат. От мечты к реальности. Единственным достижением Революции Достоинства стало сказочное обогащение шоколадного Президента Порошенко и его клики. Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией. Народ в дерьме – власть в шоколаде», – говорится в сообщении.

Стоить отметить, что акция продлилась несколько минут, после чего активистки были задержаны правоохранителями. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги