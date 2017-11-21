Представительницы движения Femen провели под Администрацией Президента очередную акцию, посвященную годовщине Революции Достоинства. Сообщается на странице движения в Facebook.

«В четвертую годовщину Революции Достоинства секстремистки Femen лаконично подытожили ее результат. От мечты к реальности. Единственным достижением Революции Достоинства стало сказочное обогащение шоколадного Президента Порошенко и его клики. Воодушевление свободой сменилось апатией народа и олигархической контрреволюцией. Народ в дерьме – власть в шоколаде», – говорится в сообщении.

Стоить отметить, что акция продлилась несколько минут, после чего активистки были задержаны правоохранителями.