Суд в Виннице избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для активистки Femen Алисы Виноградовой, которая сожгла декоративный трамвай у магазина Roshen в Виннице.

Об этом в комментарии Громадському сообщил адвокат Виноградовой Ярослав Яценко.

По его словам, заседание Винницкого городского суда состоялось в четверг, 16 ноября. Гособвинение просило для активистки круглосуточный домашний арест.

Судья частично удовлетворил ходатайство – избрал ночной домашний арест, по условиям которого Виноградова обязуется с 21:00 до 06:00 находиться дома, без ношения электронного браслета.

«Наша позиция такова, что в действиях Алисы нет состава преступления, в ее действиях отсутствует состав преступления, поскольку она проводила общественную акцию», - пояснил адвокат.

Он добавил, что активистка поездом возвращается в Киев.

Ранее в Femen заявили, что активистку Алису Виноградову, которая подожгла декоративный вагон у магазина Roshen в Виннице, похитили на Подоле в Киеве.

Позже выяснилось, что активистку задержали винницкие полицейские, правоохранители возбудили дело по статье «хулиганство» по факту действий активистки.

Виноградова 31 октября в Киеве возле магазина Roshen облила горючим две фигуры медведей, которые стояли перед магазином, и подожгла их. На теле участницы Femen были надписи «Сладости или импичмент».

Кроме того, 13 ноября в Виннице она подожгла декоративный трамвайный вагон у магазина Roshen.