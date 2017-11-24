Активистка Femen Анжелина Диаш ворвалась в магазин «Рошен» возле Бесарабского рынка в Киеве и устроила там погром.

Диаш выкрикивала «Black Friday, Sale Roshen!». Те же лозунги были написаны на ее груди и спине, сообщает «Страна».

Она разбрасывала конфеты и сметала с витрин «киевские торты». Акция продлилась не больше пяти минут. Потом охранник выволок Диаш из магазина.

Сейчас магазин закрыт, около него толпится много недоумевающих людей, приехала вневедомственная охрана и полиция.

Секстремистка Femen устроила Черную пятницу в магазине Рошен from stranaua on Vimeo.