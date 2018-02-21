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Правоохранители доставили активистку общественного движения Femen из Оболонского районного суда Киева, где рассматривается дело о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, в полицию. Об этом сообщают Українські Новини.

Ее задержали сотрудники Управления государственной охраны во время прохождения контроля в суде.

В среду в суде по делу планировался допрос Президента Петро Порошенко.

После ходатайства прокурора суд разрешил допросить Порошенко по видеосвязи.

На данный момент правоохранители проводят с активисткой профилактическую беседу.

Журналист издания Страна сообщил, на входе в суд у всех женщин просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом и была обнаружена активистка Femen. 

Эту информацию подтверждают и другие журналисты. 

Напомним, в начале февраля активистка Femen устроила акцию против визита Президента Петра Порошенко на Венский бал в Австрии.  
ForUm

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