Представительницу движения Femen Ангелину Диаш, которая набросилась на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, в воскресенье признали виновной в уголовном преступлении.

Об этом Европейской правде сообщили чешские журналисты, следящие за процессом.

По их словам, гражданку Украины судили по обвинению в хулиганстве. Согласно приговору, ей присудили 3 месяца тюрьмы с испытательным сроком 1 год. Также, по решению суда, она должна покинуть страну.

Кроме условного срока, для активистки вынесен запрет на въезд в Чехию (фактически – в Шенгенскую зону) сроком на 1 год.

Издание Aktualne не уточняет статью уголовного кодекса, но подтверждает, что приговор по уголовному делу вынесен, и приводит слова адвоката о том, что активистка признала приговор, потому что хочет вернуться домой, хотя и «считает себя невиновной».

В другом сообщении издание ссылается на чешских комментаторов, которые считают, что поступок девушки помог Земану мобилизовать электорат. Приводятся также слова Ангелины Диаш о том, что она не согласна, но сожалеет, если это произошло.

Напомним, в пятницу полуобнаженная активистка Femen Ангелина Диаш с криком «Земан – путинская шлюха!» набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.