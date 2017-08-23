Сотрудники управления внутренней безопасности и управления Службы безопасности Украины во Львовской области совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке сотрудника спецслужбы, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный требовал десять тысяч долларов США и перерегистрацию элитного авто от владельца одного из львовских развлекательных заведений.

В такую ​​сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии открытого уголовного производства и обеспечения дальнейшей беспроблемной работы заведения.

Сотрудники спецслужбы задержали взяточника в городе во время получения денег. Сейчас проходят обыски по местам его работы и проживания. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Старшего уполномоченного задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение капитану о подозрении и избрании меры пресечения.

«Пока наши собратья выполняют боевые задачи в районе проведения АТО, некоторые «коллеги» берут взятки в мирных городах. Я беру ситуацию под личный контроль до вынесения справедливого приговора», - отметил председатель СБУ Василий Грицак.