также в разделеОбщество
ГПУ подготовила подозрение Жириновскому в финансировании терроризма 12
СБУ задержала на взятке собственного сотрудника 30
Безвизом уже воспользовались 200 тысяч украинцев 35
В Украине зафиксирована новая кибератака 119
Волкер: США хотят восстановить территориальную целостность Украины 75
Пожар в Харьковском апелляционном админсуде тушили до утра 65
Начальника полиции охраны задержали на взятке в 96 тысяч 67
Сегодня Украина отмечает День Государственного флага 75
Беларусь пригласила Украину наблюдать за учениями «Запад-2017» 43
Дыминский после вызова на допрос улетел в Швейцарию 96
22 августа. Картина дня 105
Петросян попал в базу «Миротворца» 105
В Зоне отчуждения заметили окольцованного в Чехии черного аиста 68
В Гидрометцентре успокоили: в Украину скоро вернется жара 82
ГПУ проводит обыски на предприятиях Фирташа 93
СБУ не рекомендует проводить футбольный матч в Мариуполе 58
83% граждан считают себя патриотами Украины 46
Суд на месяц продлил меру пресечения Гужве 36

Кабинет Министров Украины в рамках реформы образования в Украине закладывает в бюджет 2018 года 1 млрд грн на программу модернизации начального образования, 25-процентное увеличение зарплат учителей, а также уже в сентябре планирует утвердить программу строительства детских садов в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 23 августа, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ..

«В течение сентября мы утвердим программу строительства детсадов, которая даст ответ в вопросе полной ликвидации очередей в детские сады в Украине. В 2020 году не будет очередей в детские сады, дети получат доступ к дошкольному образованию, - сказал Гройсман. - В 2018 году мы также выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе».

Напомним, Кабинет Министров Украины закладывает в проект бюджета на 2018 году дальнейшее увеличение заработных плат учителям на 25%. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги
Туфли мужские летние 2017