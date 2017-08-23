Кабинет Министров Украины в рамках реформы образования в Украине закладывает в бюджет 2018 года 1 млрд грн на программу модернизации начального образования, 25-процентное увеличение зарплат учителей, а также уже в сентябре планирует утвердить программу строительства детских садов в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства в среду, 23 августа, сообщили ForUm’у в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ..

«В течение сентября мы утвердим программу строительства детсадов, которая даст ответ в вопросе полной ликвидации очередей в детские сады в Украине. В 2020 году не будет очередей в детские сады, дети получат доступ к дошкольному образованию, - сказал Гройсман. - В 2018 году мы также выделим 1 млрд грн на модернизацию учебного процесса в начальной школе».

Напомним, Кабинет Министров Украины закладывает в проект бюджета на 2018 году дальнейшее увеличение заработных плат учителям на 25%.