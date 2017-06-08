Правоохранители изъяли 50 млрд долларов Зимбабве при задержании бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Киева Виктора Башука.

Об этом говорится в определении суда от 1 июня, передают Українські Новини.

Следователь Главной военной прокуратуры просил суд арестовать все имущество, изъятое у экс-налоговика при задержании 24 мая.

Суд частично удовлетворил ходатайство и наложил арест на золотое кольцо, золотой крестик, золотую цепочку, денежные средства в сумме 6 тыс. грн, купюру номиналом 100 долларов США, 3 купюры номиналом 2 доллара США, купюру номиналом 50 млрд долларов Зимбабве, денежную купюру ОАЭ номиналом 500 дирхам, денежные средства в сумме 60 дирхам, монеты 1 и 2 евро, стартовый пакет мобильного оператора с SIM-картой, карту Укргазбанка, фотографию, кошелек черного цвета, ключ от индивидуального банковского сейфа, черную сумку.

При этом суд отказался арестовать дисконтные карточки ресторанов и магазинов и служебное удостоверение.

Напомним, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.