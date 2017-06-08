Вчера, 7 июня, в Лисичанске Луганской области произошла драка между мэром города Сергеем Шилиным и депутатом горсовета Иваном Полупановым.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее информации, в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение гражданина о том, что примерно в 11.20 в помещении Лисичанского горсовета причинили телесные повреждения 39-летнему депутату 7-го созыва Лисичанского городского совета и порвали последнем рубашку.

«Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что в служебном кабинете мэра города Лисичанска между депутатом и мэром случился конфликт, во время которого мэр разорвал рубашку депутату», – говорится в сообщении.

Депутат объяснил полиции, что в ходе конфликта он телесных повреждений не получил, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.