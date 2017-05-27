Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, после громкой спецоперации по задержанию 23-х бывших налоговиков времен экс-президента Виктора Януковича правоохранители получают угрозы и звонки из Москвы.

Об этом министр рассказал журналистам на открытии сервисного центра МВД в Хмельницком, сообщает УНИАН.

«На сегодняшний день угрозы получают военный прокурор Анатолий Матиос и сотрудники прокуратуры, которые были задействованы в этой операции. Оказывается яростное сопротивление и применяются попытки подкупа с целью положительного решения вопросов, связанных с задержанием (экс-налоговиков). Даже получали звонки из Москвы», - сказал Аваков.

Вместе с тем он анонсировал второй этап задержаний бывших чиновников.

Также Аваков отметил, что на сегодняшний день арестованные экс-налоговики еще не внесли денежные залоги. Срок для зачисления средств на спецсчет заканчивается в понедельник, 29 мая.

Кроме того, министр сообщил о подготовке апелляционных жалоб на решение Печерского райсуда Киева об освобождении нескольких подозреваемых бывших налоговиков под личное обязательство.

Напомним, 24 мая в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции состоялись 454 одновременных обыска в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций времен экс-президента Виктора Януковича. Впоследствии всех задержанных доставили вертолетами в Киев. Семь из них арестованы.

Суд назначил залог задержанным в рамках спецоперации бывшим руководителям налоговых администраций на общую сумму 443,988 миллиона гривен.