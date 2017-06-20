В рамках расследования производства в отношении преступной организации экс-президента Виктора Януковича из числа высшего руководства Министерства доходов и сборов 24 человека задержаны, под стражей находятся 9 подозреваемых, 13-ю внесен залог на сумму свыше 37 млн ​​грн и 2-м избрана мера пресечения в виде личного обязательства, сообщили ForUm’у в управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины

В ведомстве отметили, что главной военной прокуратурой поданы апелляционные жалобы на определения суда об отказе в удовлетворении ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, из которых в настоящее время 2 удовлетворены, и подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 9 апелляционных жалоб в настоящее время находятся на рассмотрении суда. Кроме того, апелляционным судом отказано в удовлетворении жалоб стороны защиты и оставлена в силе мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении 3-х подозреваемых, еще 2 жалобы вообще отозваны по инициативе стороны защиты.

Вместе с тем, в отношении 4-х подозреваемых, трое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за участие в преступной организации Януковича и один является инвалидом, органом предварительного расследования подавались ходатайства о применении меры пресечения в виде залога.

В ГПУ подчеркнули, что из числа лиц, которым была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а также лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде залога, она внесена 15-ю подозреваемыми на общую сумму 37 млн ​​137 тыс 912 грн. Под стражей находятся 9 подозреваемых.

В ведомстве напомнили, что бывшие руководители областных управлений Министерства доходов и сборов - налоговых администраций Украины подозреваются в том, что, выполняя указания Януковича и экс-министра Клименко, организовали и обеспечили незаконную деятельность так называемых «налоговых площадок» или «программных предприятий», которые на протяжении 2011-2014 годов стали инструментами незаконного и контролируемого уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики в пользу руководителя и членов преступной организации, то есть в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины (участие в преступной организации и злоупотребление служебным положением).

Как ранее сообщал ForUm, 24 мая более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

24 мая Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.

2 июня Печерский райсуд Киева снова арестовал Антипова с возможностью внесения залога в 100 млн грн.