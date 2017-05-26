Суд избрал меру пресечения последнему из 23 задержанных экс-налоговиков арест с правом залога в размере 10 млн гривен.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Крайний на этот период времени, не нарушая срока задержания 72 часа, задержанный нами 23-й экс-налоговик арестован судом с правом залога в размере 10 млн грн», - написал он в Facebook.

«Военные прокуроры сделали свою работу тихо, как и надо, без крика и благодаря вертолетам, которые любезно доставили всех в Киев. Правда, получили когнитивный диссонанс в домашних кабинетах экс-налоговиков», - отметил Матиос.

Напомним, 24 мая в ходе спецоперации Военной прокуратуры и Нацполиции состоялись 454 одновременных обыска в 15 областях, во время которых задержали 23 экс-руководителей областных налоговых администраций времен экс-президента Виктора Януковича. Семь из них арестованы.