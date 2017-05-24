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Силовики проводят обыски в 15 областных управлениях бывшего Министерства доходов и сборов, уже задержаны 23 человека. Об этом на брифинге в Жулянах заявили глава МВД Арсен Аваков и военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает 112 Украина.

«Я думаю, что это самая большая антикоррупционная операция, которая проходила и проходит до сих пор в масштабах страны. Порядка 96 млрд грн ущерба государству группа выявила. И сейчас здесь расположен штаб, потому что здесь в специальном оперативном режиме проходит координация задержаний подозреваемых по всей стране. Здесь их будут принимать, Анатолий (Матиос) их будет направлять в суд», - заявил Аваков.

Как рассказал Матиос, на данный момент проводятся 454 обыска, из которых 220 квартир, принадлежащих фигурантам, 54 дома, 36 гаражей, 21 объект недвижимости, 85 автомобилей, юридические лица и предприятия в виде элеваторов, заводов, фабрик.

«На данный момент более 1700 сотрудников Нацполиции и около 500 военных прокуроров проводят 454 обыска на территории 15 областей государства, происходит одномоментное задержание ряда лиц, которые сейчас в связи с необходимостью их доставки в суд для избрания меры пресечения, благодаря возможностям и содействию МВД, Нацгвардии, будут доставляться авиатранспортом сюда с вручением подозрений и отправкой в ​​Печерский суд для рассмотрения по существу наших ходатайств об избрании меры пресечения - арест», - заявил Матиос.

По его словам, часть людей уже задержаны и им избирается мера пресечения.

«Часть людей, задержанных в Киеве, уже отправлены в Печерский суд для рассмотрения ходатайств об аресте. Части вручаются подозрения, часть доставляют сейчас из Днепра, Харькова, Одессы», - отметил военный прокурор.

Главы силовых ведомств также разъяснили, что это только первая волна задержаний по этому производству.

«Мы предполагаем привлечь к ответственности работников органов прокуратуры, работников органов СБУ и работников государственных налоговых администраций. Без этого триединого спрута в государстве не началась бы война, потому что грабеж государства на такие миллиарды гривен вследствие тотального обогащения людей, которые до сих пор находились в стране», - отметил Матиос.

 

 
ForUm

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