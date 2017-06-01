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В ближайшее время украинские офисы «Яндекса» будут закрыты. Об этом заявил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков

Число сотрудников подразделения в Украине он не назвал, сказав лишь, что им предложат работу в офисах компании в других странах, сообщает vc.ru.

​«Компания «Яндекс.Украина» включена в санкционный список и фактически не может вести деятельность на территории Украины​. В частности, все счета компании заблокированы, и мы не можем платить зарплату сотрудникам. Поэтому мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах «Яндекса» в разных странах», – отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Украина».

29 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисах «Яндекс. Украина»

в Киеве и Одессе. СБУ подозревает компанию в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных украинских граждан.
ForUm

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