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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что визовая либерализация является давно заслуженной наградой для Украины за важные реформы.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве. «Через 10 дней, 11 июня, вступит в силу визовая либерализация. Это действительно давно заслуженная награда за важные реформы, которые внедряются Украиной и лучший пример того, как граждане могут воспользоваться преимуществами реформ», - сказал еврокомиссар.

Он добавил, что «сигнал очень четкий - реформы дают результаты». «Либерализация визового режима будет способствовать взаимодействию во многих сферах и приблизит наши общества», - отметил Хан, сообщает УНИАН.

Еврокомиссар также выразил надежду, что особенно молодые люди смогут воспользоваться этими возможностями. «Визовая либерализация вступает в силу в начале каникул. И я надеюсь, что много людей смогут использовать эту возможность во время лета. И студенты смогут отправиться, например, на стипендии Erasmus Mundus, и их будет больше, чем раньше», - убежден Хан.

Как ранее сообщал ForUm, 22 мая в Официальном журнале Европейского Союза обнародован законодательный акт, которым для граждан Украины с 11 июня вводится безвизовый режим. 
ForUm

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