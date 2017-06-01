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Основной версией покушения на экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву является патриотическая позиция супругов, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Установлено, что нападающий хотел убить экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву и ее мужа экс-руководителя миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, которые фактически с первых дней российской агрессии стали на защиту Украины в рядах добровольческих батальонов», – говорится в сообщении.

Полицией предварительно установлено, что мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в ответ.

По данным главка, оба мужчины были доставлены в больницу. Им оказывают медицинскую помощь.

«На месте работают следственно-оперативные группы, которые устанавливают обстоятельства происшествия и собирают вещественные доказательства. Правоохранители рассматривают как основную версию совершения преступления патриотическую позицию супругов. По факту покушения на убийство двух и более лиц начато уголовное производство по ст. 15 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины», – подчеркнули в полиции.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 1 июня, в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.
ForUm

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