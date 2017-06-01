Служба безопасности Украины во время обысков в офисах «Яндекса» нашла много интересного, связанного с Россией. Об этом 112 Украина заявил глава СБУ Василий Грицак.

«Я не имею права предать огласке данные. Но мы там нашли много чего интересно, и поверьте, это интересное связано с Россией», - подчеркнул глава СБУ.

Что касается блокировки российских соцсетей и ресурсов, Грицак отметил, что пока рано говорить о результатах.

«Думаю, говорить рано, поскольку сознательные граждане понимают и не пользуются российскими сетями и даже не потому, что российские спецслужбы собирают о них данные. Давайте скажем так - в результате этих действий даже российская экономика страдает, российский бизнес понес значительные убытки», - отметил он.

Напомним, в Киеве и Одессе Служба безопасности Украины в понедельник, 29 мая, провела обыски в офисах «Яндекс. Украина». СБУ подозревает компанию в незаконном сборе и передаче в Россию персональных данных украинских граждан.