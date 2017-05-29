Служба безопасности Украины проводит обыски в киевском и одесском офисах компании «Яндекс.Украина».

Об этом заявила глава пресс-службы «Яндекса» Ася Мелкумова, сообщает AIN.UA

«В наших офисах в Киеве и Одессе сейчас находятся представители Службы безопасности Украины. Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем. К нашим офисам уже выехали адвокаты. В рамках правовых процедур мы готовы предоставить органам необходимую информацию», — говорится в сообщении.

Информацию о том, что СБУ пришла с обыском в украинские представительства «Яндекса» изданию MarketingChallenge также подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, обыск проводится на основании статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Статья распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Виновным по данной статье грозит лишение свободы сроком на 12-15 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».