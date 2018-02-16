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Сразу три российских вебсайта – «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» – попали в рейтинг самых популярных ресурсов, которыми пользуются украинцы, по средней дневной аудиторией.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования интернет-аудитории компании Factum Group, сообщает Watcher.

При этом по меячному охвату (если пользователь хотя бы раз в месяц заходил на вебсайт), российские сервисы находятся значительно ниже. Самая высокая позиция у «ВКонтакте» - 9 место. Это свидетельствует о том, что аудитория российских сервисов довольно активная, но узкая. Вероятно, это те люди, которые освоили использование VPN сервисов.

Напомним, 15 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».
ForUm

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